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Марк Хьюз: «Сайнс рискует стать помощником Леклера – для «Феррари» так будет легче»

Обозреватель и технический эксперт официального сайта «Формулы-1» и The Race Марк Хьюз опасается, что Карлос Сайнс станет вторым номером «Феррари».

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