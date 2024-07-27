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Осторожно с кулинарными видео в интернете! "Гедонистический голод": в соцсетях набирает популярность смертельный тренд

Осторожно с кулинарными видео в интернете! "Гедонистический голод": в соцсетях набирает популярность смертельный тренд

Заведующая кафедрой питания и диетологии факультета медицинских наук Университета "19 мая" профессор Пынар Сёкюльмез Кая (Pınar Sökülmez Kaya) отметила, что контент о еде в социальных сетях может вызвать "гедонистический голод".

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