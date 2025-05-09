Ветерану Марии Павловой вручен знак "Почётный гражданин Тамбова"

В Тамбове продолжают чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, что в начале этой недели в городской администрации состоялась торжественная церемония, в ходе которой 13 человек были удостоены высшей награды областного центра.
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