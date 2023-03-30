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Бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют центр Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» атакуют центр Артемовска

Штурмовики российской ЧВК «Вагнер» минувшей ночью атаковали позиции ВСУ в центре Артемовска. Как отмечают украинские военные аналитики, пользуясь темнотой, добровольцы штурмовых отрядов пошил в активное наступление сразу на нескольких участках.

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