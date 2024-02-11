Боец Хисматуллин сорвал попытку боевиков ВСУ атаковать позиции ВС РФ

Старший наводчик боевой машины РСЗО «Ураган» гвардии младший сержант Станислав Хисматуллин предотвратил попытку боевиков ВСУ скрытно атаковать позиции российских войск с фланга, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии