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Боец Хисматуллин сорвал попытку боевиков ВСУ атаковать позиции ВС РФ

Боец Хисматуллин сорвал попытку боевиков ВСУ атаковать позиции ВС РФ

Старший наводчик боевой машины РСЗО «Ураган» гвардии младший сержант Станислав Хисматуллин предотвратил попытку боевиков ВСУ скрытно атаковать позиции российских войск с фланга, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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