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Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и современное значение праздника

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и современное значение праздника

Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и современное значение праздника Ольга Вайленко14 октября православные христиане ежегодно отмечают один из красивейших и значимых церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

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