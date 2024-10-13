Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: история, традиции и современное значение праздника Ольга Вайленко14 октября православные христиане ежегодно отмечают один из красивейших и значимых церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.
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