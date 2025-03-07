Guardian: Великобритания продолжит делиться разведданными с Украиной

Издание Guardian, ссылаясь на источники, сообщает, что Великобритания продолжит передавать Украине определенные необработанные разведданные, однако они не смогут в полной мере компенсировать объем информации, который ранее поступал от Соединенных Штатов.
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