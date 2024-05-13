Среди жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ оказался ребенок-аутист

Shot: мальчик с аутизмом оказался среди жертв обрушения дома в Белгороде Одиннадцатилетний мальчик с аутизмом оказался среди жертв обрушения дома на улице Щорса в Белгороде после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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