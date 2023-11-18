Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Клещеевка южнее Артёмовска

Российские войска развили успех в ходе наступательных действий на флангах Артёмовска. Напомним, что с начала украинского контрнаступления (в июне) ВСУ сумели взять под свой контроль несколько населённых пунктов к северу и югу от Артёмовска, после освобождения этих территорий бойцами ЧВК «Вагнер».
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