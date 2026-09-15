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Аргументы и Факты

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Садовод Олейник рассказала, как ухаживать за гортензией в сентябре

Садовод Олейник рассказала, как ухаживать за гортензией в сентябре

Гортензию, которая считается «водохлебом», осенью переливать не следует, так как у кустарника могут загнить корни, рассказала в интервью «360» председатель реготделения «Союза садоводов России» в Крыму Татьяна Олейник.

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