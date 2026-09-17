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Царьград

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Пособие отберут из-за переводов от бабушки? С 1 октября все поступления на карты будут учтены – пока только в трёх регионах

Пособие отберут из-за переводов от бабушки? С 1 октября все поступления на карты будут учтены – пока только в трёх регионах

Государство объясняет: ищем тех, кто скрывает реальные доходы, чтобы получать пособие. Но есть нюанс: система видит все деньги, которые прошли через счета, независимо от обстоятельств.

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