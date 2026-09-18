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Марат Әхмәтов: Халкыбызның сайлауларда актив катнашуын бердәмлеккә сынау дип кабул итәм

Марат Әхмәтов: Халкыбызның сайлауларда актив катнашуын бердәмлеккә сынау дип кабул итәм

Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов тугызынчы чакырылыш Россия Федерациясе Федераль җыены IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда катнашты.

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