Журналистка из Норвегии Беккер восхитилась стойкостью экономики РФ

РИА Новости/Максим Блинов Несмотря на то, что Запад усилил свои санкции против РФ, российская экономика показала удивительную стойкость, дав рестрикциям мощный отпор, отметила экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер.
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