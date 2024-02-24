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Журналистка из Норвегии Беккер восхитилась стойкостью экономики РФ

Журналистка из Норвегии Беккер восхитилась стойкостью экономики РФ

РИА Новости/Максим Блинов Несмотря на то, что Запад усилил свои санкции против РФ, российская экономика показала удивительную стойкость, дав рестрикциям мощный отпор, отметила экономический обозреватель норвежского телерадиовещателя NRK Сесилия Лангам Беккер.

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