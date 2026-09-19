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Новый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч и защитой IP68. В Китае сертифицировали модель M786BC — это, предположительно, Redmi K100

Новый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч и защитой IP68. В Китае сертифицировали модель M786BC — это, предположительно, Redmi K100

Если Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max уже вышли, то базовый Redmi K100 только на подходе Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M786BC прошел регистрацию в Министерстве промышленности и информатизации Китая (MIIT).

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