Новый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч и защитой IP68. В Китае сертифицировали модель M786BC — это, предположительно, Redmi K100

Если Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max уже вышли, то базовый Redmi K100 только на подходе Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M786BC прошел регистрацию в Министерстве промышленности и информатизации Китая (MIIT).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым