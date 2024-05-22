Independent: у Британии и США есть доказательства поставок оружия из Китая в Россию

ЛОНДОН, 22 мая, ФедералПресс. Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс утверждает, что Лондон и Вашингтон якобы располагают доказательствами того, что Пекин поставляет или намеревается начать поставки России вооружение для конфликта на Украине.