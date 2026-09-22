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Китай и США: встреча делегаций в Нью-Йорке

Китай и США: встреча делегаций в Нью-Йорке

Китайская и американская делегации, возглавляемые вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном (He Lifeng), министром финансов США Скоттом Бессентом (Scott Bessent) и Торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer), собрались в воскресенье в Нью-Йорке (New York) для переговоров по экономическим и торговым вопросам.

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