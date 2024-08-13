Google окончательно выключит монетизацию YouTube-блогерам, указавших РФ как свою страну расположения

https://mmgp.com/threads/google-okonchatelno-vykljuchit-mone. Google окончательно выключит монетизацию для российских блогеров на YouTube, прекратив работу своего сервиса контекстной рекламы Google AdSense в российском интернете.
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