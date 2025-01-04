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В Курской области 3 января в ДТП погиб мужчина

<p style="text-align:justify">3 января, примерно в 12:30, на 24 километре дороги &laquo;Курск-Поныри&raquo; в Золотухинском районе 76-летний водитель автомобиля &laquo;Фольксваген Поло&raquo; не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в припаркованную машину.

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