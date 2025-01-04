В Курской области 3 января в ДТП погиб мужчина

<p style="text-align:justify">3 января, примерно в 12:30, на 24 километре дороги «Курск-Поныри» в Золотухинском районе 76-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в припаркованную машину.