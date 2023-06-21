Русская весна

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  • людмила ридель
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Украина попыталась атаковать объекты в Московской области — подробности от Минобороны

Украина попыталась атаковать объекты в Московской области — подробности от Минобороны

В Минобороны РФ подтвердили, что 21 июня Украина попыталась атаковать объекты в Московском регионе. Ранее об отражённых атаках БПЛА писала «Русская Весна».

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