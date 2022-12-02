WP: в Пентагоне собираются расширить программу обучения военных ВСУ «изощренным кампаниям»

Высокопоставленные чиновники Пентагона собираются в ближайшее время значительно расширить программу обучения солдат и офицеров ВСУ на базах в ФРГ, в том числе с целью увеличить потенциал украинской армии для участия в «изощренных кампаниях».
Высокопоставленные чиновники Пентагона собираются в ближайшее время значительно расширить программу обучения солдат и офицеров ВСУ на базах в ФРГ, в том числе с целью увеличить потенциал украинской армии для участия в «изощренных кампаниях».
Свежие комментарии