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WP: в Пентагоне собираются расширить программу обучения военных ВСУ «изощренным кампаниям»

WP: в Пентагоне собираются расширить программу обучения военных ВСУ «изощренным кампаниям»

Высокопоставленные чиновники Пентагона собираются в ближайшее время значительно расширить программу обучения солдат и офицеров ВСУ на базах в ФРГ, в том числе с целью увеличить потенциал украинской армии для участия в «изощренных кампаниях».

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