Трое мужчин незаконно перевозили граждан Украины

В результате операции, проведенной сотрудниками следственных органов и прокуратуры Западного регионального управления в сотрудничестве с силами Пограничной полиции Южного регионального управления совместно с Управлением специальных мероприятий при координации прокуратуры г.
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