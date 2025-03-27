БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Этим детям все сходит с рук» Загадочная расправа потрясла Пятигорск. Почему родные погибшего винят в его смерти банду подростков?

«Этим детям все сходит с рук» Загадочная расправа потрясла Пятигорск. Почему родные погибшего винят в его смерти банду подростков?

Lenta.ru27 марта, 00:01 В Пятигорске (Ставропольский край) продолжается расследование расправы над 20-летним местным жителем Егором Черемысловым, которая потрясла город.

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Комментарии
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viach Россия
Отстреливать? А что тем, кто спускает преступления на тормозах? То и дело читаешь, что за совершённое преступники едва наказываются, а-то и вовсе не наказываются! Вот как в этом описанном случае.Следствия начинают, когда сверху заинтересуются и надавят! Логика подсказывает. что преступления раскрываются лишь в малом проценте от всех! Т.е. полиция в стране существует чисто номинально, а работает(?) очень далеко не всегда! Особенно это заметно там, где зарождаются анклавы мигрантов! Или взять Садовод&quot;... Словом, выводы делаются сами.
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19 час.
Андрей
А может они граждане России?
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18 час.
Георгий Корнев
По предварительным данным, причиной трагедии стал бытовой конфликт с незнакомым ему парнем, поведение которого не понравилось... Начались отмазки по рекомендации адвокатов. ! одному меньше срок, бытовой конфликт, вышедший из под контроля, меньший срок и т. д... Какой бытовой конфликт, если они в быту не встречались? По &quot;закону яровой&quot; весь трафик включая интернет оператор обязан хранить пол-года. Если действительно в трубке есть просьба сына не убивать его, значит это было подготовленное преднамеренное убийство. Ну и место преступления фотографируют всё вокруг, сравнить почерк на теле с почерком подозреваемого, может оказаться не его. И фломастер говорит, за то, что готовился заранее. И 12- летняя соплячка вполне может оказаться причастной к делу. Мода у них такая, чуть что, мстить тем кто не исполняет их прихоти, обвиняя в домогательствах.
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13 час.
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