В Тольятти осудили мошенников, лишивших жилья 8 человек

В Тольятти Автозаводский районный суд приговорил двух участников организованной группы к четырем с половиной годам колонии общего режима за хищение более 13 млн рублей у 28 человек под видом инвестиций в валютный рынок.
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