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Нижегородская правда

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Евгений Чинцов рассказал о муниципальной поддержке участников СВО и их семей

Евгений Чинцов рассказал о муниципальной поддержке участников СВО и их семей

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева провела по видеосвязи рабочее совещание с главами муниципалитетов России.

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