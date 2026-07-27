Двое подростков погибли в ДТП под Волновахой — машину буквально разорвало о столб Вчера на трассе Донецк — Мариуполь 34-летний водитель ВАЗ-21150 влетел в опору ЛЭП.
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Двое подростков погибли в ДТП под Волновахой — машину буквально разорвало о столб Вчера на трассе Донецк — Мариуполь 34-летний водитель ВАЗ-21150 влетел в опору ЛЭП.
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