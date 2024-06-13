Откуда в Министерстве обороны 27-летние генералы? И как красивые женщины получают «большие» погоны? Вам тоже интересно? Мне да.
Белоусов начал с замов и женщин. Даже Ирина Волк задумалась об отставке
Комментарии
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Татьянка Яцук
Ну Шевцова на одном из заседаний по праву руку Белоусова восседала...
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1 час.
Добрый Кот
Они не просто так уходят. Пока суд до дела, пока проверки. Они тем временем за бугор свалят. И, по славной традиции, будут хаить нашу страну.
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1 час.
Nikolay Zakharov
Коррумпированные генералы,хорошо жили,поэтому и окружили себя красавицами,а чтобы они не страдали от безденежья,надавали им генеральские должности.
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1 час.
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