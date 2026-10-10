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Владимирские новости

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Омбудсмен добилась заслуженного отпуска для участника СВО из Владимирской области

Омбудсмен добилась заслуженного отпуска для участника СВО из Владимирской области

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области помогла военнослужащему, участвующему в СВО, получить необходимую медицинскую помощь и отпуск.

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