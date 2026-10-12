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Царьград

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Предприниматель в Краснодаре погасил долг 1,6 млн рублей за аренду земли

Предприниматель в Краснодаре погасил долг 1,6 млн рублей за аренду земли

Индивидуальный предприниматель в Карасунском округе Краснодара задолжал городскому бюджету более 1,6 млн рублей за аренду трёх муниципальных участков и погасил долг после представления прокуратуры.

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