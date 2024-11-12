Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, закосплеила Джинкс из «Аркейна» В ч...

Девушка, подарившая тело Эшли в Resident Evil 4, закосплеила Джинкс из «Аркейна»В честь премьеры второго сезона мультсериала «Аркейн» модель PeachMilky, «подарившая» своё тело Эшли из ремейка Resident Evil 4, снялась в косплее Джинкс, одной из главных героинь шоу.