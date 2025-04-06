МЧС России обследовало 63 разрушенных объекта после землетрясения в Мьянме

МЧС России обследовало 63 разрушенных объекта в Мандалае, Мьянма, после землетрясения. Руководитель сводного отряда Сергей Воронцов сообщил, что 197 человек обратились за медицинской помощью, а психологи оказывают поддержку пострадавшим и их близким.