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Царьград

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МЧС России обследовало 63 разрушенных объекта после землетрясения в Мьянме

МЧС России обследовало 63 разрушенных объекта после землетрясения в Мьянме

МЧС России обследовало 63 разрушенных объекта в Мандалае, Мьянма, после землетрясения. Руководитель сводного отряда Сергей Воронцов сообщил, что 197 человек обратились за медицинской помощью, а психологи оказывают поддержку пострадавшим и их близким.

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