Инфантино «душит» футбол, УЕФА бунтует: к чему приведет идея главы ФИФА

Джанни Инфантино в последнее время откровенно плюет на великую игру. То он разрешает Трампу «амнистировать» Балогуна в рамках чемпионата мира, а теперь предложил отдать часть прав ФИФА частным инвесторам.
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