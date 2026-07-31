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Татар-информ

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Инфантино «душит» футбол, УЕФА бунтует: к чему приведет идея главы ФИФА

Инфантино «душит» футбол, УЕФА бунтует: к чему приведет идея главы ФИФА

Джанни Инфантино в последнее время откровенно плюет на великую игру. То он разрешает Трампу «амнистировать» Балогуна в рамках чемпионата мира, а теперь предложил отдать часть прав ФИФА частным инвесторам.

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