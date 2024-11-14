Льгота есть, а карты нет: челябинцы заявили о сложностях с получением социальных транспортных карт

Челябинские льготники не могут приобрести социальные транспортные карты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько дней жители Челябинска, имеющие право на льготный проезд в общественном транспорте, не могут приобрести обеспечивающий такую возможность «пластик».