Валентина Матвиенко: поддержка участников СВО и их близких остается приоритетом

Спикер Совфеда призвала сенаторов находиться в контакте с защитниками и их родными Поддержка участников специальной военной операции и их близких была и остаётся безусловным приоритетом, сообщила сегодня на 583-м пленарном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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