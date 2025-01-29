Валентина Матвиенко: поддержка участников СВО и их близких остается приоритетом

Спикер Совфеда призвала сенаторов находиться в контакте с защитниками и их родными Поддержка участников специальной военной операции и их близких была и остаётся безусловным приоритетом, сообщила сегодня на 583-м пленарном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко.