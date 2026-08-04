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Умерший из-за тромба Ханов успешно проходил медобследования в 2025-м и 2026-м. У 19-летнего воспитанника «Салавата» не было проблем со здоровьем (ТАСС)

Скончавшийся на прошлой неделе воспитанник « Салавата Юлаева » Амир Ханов по итогам медобследований в июле 2025 года и в феврале 2026-го не имел проблем со здоровьем.

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