Деятельность «Мутабора» может приостановиться

Клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.