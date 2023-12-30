Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Деятельность «Мутабора» может приостановиться

Деятельность «Мутабора» может приостановиться

Клуб «Мутабор» могут закрыть на 90 суток из-за нарушения санитарных норм Деятельность клуба «Мутабор», где прошла голая вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, могут приостановить на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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