Израильский «Моссад» оказал услугу режиму талибов

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Постепенно появляются доказательства того, что тайная дипломатия между Израилем и режимом талибов начинает приносить свои первые плоды, пускай внешне пока и скромные, отмечает руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.
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