Израильский «Моссад» оказал услугу режиму талибов

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Постепенно появляются доказательства того, что тайная дипломатия между Израилем и режимом талибов начинает приносить свои первые плоды, пускай внешне пока и скромные, отмечает руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.