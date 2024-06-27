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Царьград

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В Чите досрочно закончат ремонт трех улиц

В Чите досрочно закончат ремонт трех улиц

В Чите с опережением графика завершат ремонт на трех городских улицах: Володарского, Александро-Заводской и Народной.

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