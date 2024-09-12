Сергунина: Форум БРИКС «Облачные города» объединит в Москве представителей более 30 стран

Форум «Облачные города», посвященный будущему мегаполисов БРИКС, пройдет в Москве 18 и 19 сентября. Он объединит управленцев, предпринимателей, урбанистов, членов научного сообщества, общественных организаций более чем из 30 государств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии