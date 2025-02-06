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Юрий Лоза благословляет этот пост имени себя

Юрий Лоза благословляет этот пост имени себя

Плетение из лозы — это ремесло, которое появилось в незапамятные времена. Можно с уверенностью говорить о том, что изготавливать корзины люди начали еще до того, как им пришло в голову строить пирамиды в Египте или производить железо.

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