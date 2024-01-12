Медведев: ударами по Йемену США хотят отвлечь внимание от проблем в Киеве

Одной из целей нанесения Соединенными Штатами ударов по объектам хуситов в Йемене может быть отвлечение внимания мировой общественности от проблем в Киеве, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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