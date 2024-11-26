Ретроградный Меркурий: испытание или возможность? Как пережить период с 26 ноября по 15 декабря 2024 года Ольга ВайленкоКаждый год ретроградный Меркурий вызывает волну интереса, страхов и даже шуточных мемов в интернете.
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