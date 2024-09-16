Куриное филе с картошкой в сливках с сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить в духовке несложное, сытное и очень вкусное блюдо - куриное филе, запечённое с кружочками картошки под сливочным соусом и с аппетитной корочкой из сыра.