В Раде не хотят платить повышенные «гробовые» несчастным семьям GLOBAL LOOK PRESS Сегодня 27K прочитали 470 боевиков потеряли ВСУ на Донецком направлении за сутки Группировка войск «Север» на Белгородском направлении нивелировала до двух взводов, четыре автомобиля, САУ М109 «Paladin» производства США и станцию РЭБ «Нота».