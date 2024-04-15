МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Россия Возрождается!!!«Белый лебедь», ч...
  • Лев Добрый
    Кто про что, вшивый про баню!😜👈👀😱«Как бы так захва...
  • Владимир Акулов
    Вранье ,  что  *шестерка Зе*   не  подчиняется  США  ...США  приказали  Зе  обстреливать  нефть заводы  России... Но ...Белый дом не вели...

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 апреля 2024 года: Кто в Раде зажимает «гробовые» и как атаки ВСУ на ЗАЭС могут аукнуться Восточной Европе

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 апреля 2024 года: Кто в Раде зажимает «гробовые» и как атаки ВСУ на ЗАЭС могут аукнуться Восточной Европе

В Раде не хотят платить повышенные «гробовые» несчастным семьям GLOBAL LOOK PRESS Сегодня 27K прочитали 470 боевиков потеряли ВСУ на Донецком направлении за сутки Группировка войск «Север» на Белгородском направлении нивелировала до двух взводов, четыре автомобиля, САУ М109 «Paladin» производства США и станцию РЭБ «Нота».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх