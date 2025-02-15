Татьяна Москалькова предложила чаще освещать подвиги граждан, которые помогают участникам СВО

В редакции СМИ направят соответствующие обращения Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила Общественной палате объединить усилия в продвижении информации о подвигах неравнодушных людей, которые помогают участникам СВО.
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