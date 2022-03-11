Ариэль Хельвани: Уиттакер и Веттори проведут поединок 11 июня

Топовые средневесы UFC Роберт Уиттакер и Марвин Веттори проведут бой. Об этом сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

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