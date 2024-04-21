Удар по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины: что известно на сегодня, 21 апреля 2024 года Ольга ВайленкоМинистерство обороны России подтвердило очередные успешные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины, передают журналисты сайта pronedra.