Дмитрий Медведев Образование Техасской Народной Республики становится всё более реальным. То, о чём я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании.
Техасская Народная Республика
Комментарии
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Александр Ляшенко
Медведев выдаёт желаемое за действительное.Для того чтобы это стало явью, Медведеву надо вкладывать деньги,своих не хватит,нужно создать "фонд поддержки Техаса", вовлекая в него российских и не только толстосумов. и не трепаться в соцсетях.В соцсетях Медведев и К* должны создать атмосферу поддержки революционного события в Америке, т.е. делать всё то,что делает сегодня Америка,она только в Украину вбухала более $5миллиардов. Медведев, не упусти этот шанс! Мы только за,но у нас нет денег,просто поддержим!
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1 д.
Natalija Osminina
Ну как можно сглазить законы Природы. А то, что США ждет Гражданская война- это законы циклов.
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18 час.
Natalija Osminina
Не смешите. И не ерничайте. Вы глупо выглядите, высмеивая законы Природы. Типа, Вы выше их, и это Вы лично крутите планету. США ждет Гражданская война на фоне Великой Экономической депрессиии - два цикла сольются воедино. Как итог-распад США на штаты. В этом примут участие еще и Великобритания с союзниками- Францией и Германией. Тоже согласно циклам – они учствовали в двух англо-американских войны 1776 года и 1812 года за Независимость. И они присоединятся в Гражданскую войну Севера и Юга (с 1861 по 1865 год) практически сразу же, В войне республиканцев с демократами, Лондон с союзниками встанет на сторону республиканцев (поскольку еще планируя брексит, Лондон начал работать с Трампом). И все ради грабежа остатков США, а не ради справедливости. Собственно, тот же кластер ждет и ЕС. Он тоже распадется.
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15 час.
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