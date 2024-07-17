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Сийярто: Киев заблокировал поставки нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба"

Сийярто: Киев заблокировал поставки нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба"

Global Look Press/Tomas Tkacik/Keystone Press Agency Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", сообщает 17 июля Bloomberg со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

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