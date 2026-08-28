iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Назад в 2000-е: россияне возвращаются к звонкам и SMS на фоне проблем с мобильным интернетом

Назад в 2000-е: россияне возвращаются к звонкам и SMS на фоне проблем с мобильным интернетом

В некоторых регионах абоненты в среднем разговаривают по мобильному телефону 16 часов в месяц На фоне регулярных перебоев в работе мобильного интернета в России сохраняется высокий спрос на традиционные способы связи — обычные голосовые звонки и SMS: в некоторых регионах абоненты разговаривают по мобильной связи в среднем до 16 часов в месяц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии