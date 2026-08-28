Назад в 2000-е: россияне возвращаются к звонкам и SMS на фоне проблем с мобильным интернетом

В некоторых регионах абоненты в среднем разговаривают по мобильному телефону 16 часов в месяц На фоне регулярных перебоев в работе мобильного интернета в России сохраняется высокий спрос на традиционные способы связи — обычные голосовые звонки и SMS: в некоторых регионах абоненты разговаривают по мобильной связи в среднем до 16 часов в месяц.
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