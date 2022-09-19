Медвежий угол

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Лоза предложил страшное наказание для «крякающего» из-за границы Галкина

Лоза предложил страшное наказание для «крякающего» из-за границы Галкина

Певец Юрий Лоза дал интервью Пятому каналу, в котором прокомментировал ситуацию вокруг сбежавшего из России юмориста Максима Галкина (физлицо, выполняющее функции иноагента в России).

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